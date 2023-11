Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat’i buluşturan İstanbul İçin Son Çağrı’nın özel gösterimi New York’ta yapıldı

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in paylaştığı İstanbul İçin Son Çağrı’nın özel gösterimini, New York'un ikonik salonu Paris Theatre’da (Paris Tiyatrosu) gerçekleştirdi. Uzun yıllar sonra ikiliyi bir araya getiren, yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, senaryosunu Nuran Evren Şit'in kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda ise Gönenç Uyanık yer alıyor.

Özel gösterimi New York’ta yapıldı

Netflix Kamu Politikaları Başkan Yardımcısı Dean Garfield ve Netflix Türkiye, Benelüks ve CEE Bölgesi İçerik Başkan Yardımcısı Michael Azzolino’nun ev sahipliğinde gerçekleşen gösterime başrol oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat başta olmak üzere, yönetmen Gönenç Uyanık ve senarist Nuran Evren Şit de eşlik etti. Yoğun ilgi gören akşama New York sanat ve sinema camiasından da pek çok isim katıldı.

'İstanbul İçin Son Çağrı' filmi, 24 Kasım’da tüm dünya ile aynı anda sadece Netflix’te yayınlanacak.

İkiliyi yıllar sonra tekrar bir araya getiren filmin konusu şöyle:

"New York, aşk ve ikinci şanslar hakkında bir hikaye… İstanbul’dan New York’a giderken havaalanında tesadüfen karşılaşan Serin ve Mehmet, New York'ta heyecan dolu, baştan çıkarıcı unutulmaz bir geceye sürüklenir. Serin ve Mehmet hayatlarının en güzel anlarını birlikte geçirirken ortada tek bir sorun vardır, ikisinin de evli olmaları."