Anasayfa Magazin İnci Taneleri’nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Dilber’in dansı sosyal medyada gündem oldu
İnci Taneleri’nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Dilber’in dansı sosyal medyada gündem oldu
Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisinin yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fragmana Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü'nün dansı damga vurdu.
1 / 5
Kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Yasemin Baştan ile Rıza Kocaoğlu'nun yer aldığı 'İnci Taneleri' 20. bölüm fragmanı fragmanı yayınlandı.
2 / 5
Dizide hayat verdiği Dilber karakteriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Hazar Ergüçlü'nün dansı yine gündem oldu.
3 / 5
Dilber düğünde sahneye çıktı. Azem, sahneye Dilber'in çıktığını görünce şaşırdı hem gülümsedi. Dilber dansı ile herkesi etkisi altına almayı başardı.
4 / 5
Fragmandaki bu anlar ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.