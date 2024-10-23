İnci Taneleri’nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Dilber’in dansı sosyal medyada gündem oldu

Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisinin yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fragmana Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü'nün dansı damga vurdu.

Elele Online

Elele Online
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İnci Taneleri’nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Dilber’in dansı sosyal medyada gündem oldu - Resim : 1

Kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Yasemin Baştan ile Rıza Kocaoğlu'nun yer aldığı 'İnci Taneleri' 20. bölüm fragmanı fragmanı yayınlandı. 

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İnci Taneleri’nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Dilber’in dansı sosyal medyada gündem oldu - Resim : 2

Dizide hayat verdiği Dilber karakteriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Hazar Ergüçlü'nün dansı yine gündem oldu. 

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İnci Taneleri’nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Dilber’in dansı sosyal medyada gündem oldu - Resim : 3

Dilber düğünde sahneye çıktı. Azem, sahneye Dilber'in çıktığını görünce şaşırdı hem gülümsedi. Dilber dansı ile herkesi etkisi altına almayı başardı.

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İnci Taneleri’nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Dilber’in dansı sosyal medyada gündem oldu - Resim : 4

Fragmandaki bu anlar ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.  