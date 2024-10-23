Türkan Şoray, kızı Yağmur Ünal'ın 40. yaşını kutladı: Hayatımın en değerli varlığı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Türkan Şoray, kızı Yağmur Ünal'ın yeni yaşını kutladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 5
Türkan Şoray, kızı Yağmur Ünal'ın 40. yaşını kutladı: Hayatımın en değerli varlığı - Resim : 1

Türkan Şoray'ın Cihan Ünal ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yağmur Ünal 40 yaşına girdi. 

2 / 5
Türkan Şoray, kızı Yağmur Ünal'ın 40. yaşını kutladı: Hayatımın en değerli varlığı - Resim : 2

Şoray, kızı Yağmur Ünal'ın bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak doğum gününü kutladı. 

3 / 5
Türkan Şoray, kızı Yağmur Ünal'ın 40. yaşını kutladı: Hayatımın en değerli varlığı - Resim : 3

Kızının fotoğrafını paylaşan Şoray, "Yağmur'umun yeni yaşından, yeni bir fotoğraf. Hayatımın en değerli varlığı kızım, yeni yaşın mutluluk ve başarıyla geçsin. Seni seviyorum..." notunu düştü. 

4 / 5
Türkan Şoray, kızı Yağmur Ünal'ın 40. yaşını kutladı: Hayatımın en değerli varlığı - Resim : 4

1983 yılında evlenen Şoray ile Cihan Ünal, 1987 yılında boşandı. Çiftin kızı Yağmur Ünal ise 1984 yılında dünyaya geldi.