Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer ve Kurt Efe’nin havuz keyfi

Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında modacı Başak Dizer ile nikah masasına oturmuştu.6 yıldır mutlu evliliklerini sürdüren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, geçtiğimiz yıl anne- baba olmanın heyecanını ilk defa yaşadı. Oğullarının yüzünü bir süre saklayan ünlü çift, artık saklanmıyor. Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer sosyal medyadan yeni bir fotoğraf paylaştı.

Anne oğul havuz keyfi

Sosyal medyayı sık kullanan Başak Dizer gittikleri tatilden oğluyla yaptığı havuz keyfinden fotoğraflar paylaştı. Dizer paylaşımının hemen altına, "Bizi ararsanız yoğuz yoğ" notunu ekledi.