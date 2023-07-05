Başak ve Kıvanç Tatlıtuğ çifti aile olarak Molfix için ilk kez birlikte kamera karşısında

Sevilen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Molfix markasının yeni reklam yüzü oldu. Yeni Molfix reklam kampanyasının bir başka sürprizi de reklam filmlerinde Kıvanç Tatlıtuğ’a eşi, başarılı tasarımcı Başak Tatlıtuğ’un da eşlik etmesi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre geçtiğimiz yıl oğulları Kurt Efe’yi kucaklarına alan sevilen çift, aynı zamanda ilk kez bir reklam filminde aile olarak birlikte rol alıyor. Molfix’in yeni reklam kampanyası için kamera karşısına geçen Tatlıtuğ çiftinin oynadığı ilk reklam filmi önümüzdeki günlerde izleyici ile buluşacak.