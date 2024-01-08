Kızıl Goncalar bugün var mı? Dizi hakkında karar verildi

Başrollerinde Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi FOX ekranında yayın hayatına başlamıştı. RTÜK’ün 9 milyon TL idari para cezası ile 2 kez program durdurma cezası verdiği Kızıl Goncalar dizisinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak konusuydu.

Kızıl Goncalar bugün var mı?

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Gold Film imzalı diziyle ilgili RTÜK’ün aldığı karara karşı hem FOX, hem de yapım şirketi harekete geçmiş ve dava açmıştı. Yılbaşı tatili sonrası dizinin 3. bölümünün ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Diziyle ilgili İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma kararı için yapılan başvuru reddedildi.

FOX, dizinin yayın saatinde RTÜK’ün göndereceği belgeseli yayınlayacak.