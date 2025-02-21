Kızıl Goncalar'da şaşırtan ayrılık! 2 oyuncu birden veda ediyor

Pazartesi akşamlarının sevilen Kızıl Goncalar’da iki yeni ayrılık daha yaşanıyor. Gold Film imzalı fenomen dizisinin Hande’si Duygu Sarışın ile Seçkin’i Tuğrul Tülek diziye veda ediyor.

Elele Online

Elele Online
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Kızıl Goncalar'da şaşırtan ayrılık! 2 oyuncu birden veda ediyor - Resim : 1

Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu’nun başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi Pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. 

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Kızıl Goncalar'da şaşırtan ayrılık! 2 oyuncu birden veda ediyor - Resim : 2

Yeni sezonunda da büyük ilgiyle takip edilen dizide senaryo gereği bazı karakterlere veda edilirken, yeni oyuncular da kadroya dahil oluyor. 

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Kızıl Goncalar'da şaşırtan ayrılık! 2 oyuncu birden veda ediyor - Resim : 3

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizide Hande karakterini canlandıran Duygu Sarışın ve Seçkin karakterine hayat veren Tuğrul Tülek diziden ayrılıyor.

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Kızıl Goncalar'da şaşırtan ayrılık! 2 oyuncu birden veda ediyor - Resim : 4

 NOW’ın Gold Film imzalı fenomen dizisinin Hande’si Duygu Sarışın ile Seçkin’i Tuğrul Tülek senaryo gereği evlat edindikleri çocuklarıyla Muğla’ya yerleşeceklerini açıklamıştı.