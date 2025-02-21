Kızıl Goncalar'da şaşırtan ayrılık! 2 oyuncu birden veda ediyor
Pazartesi akşamlarının sevilen Kızıl Goncalar’da iki yeni ayrılık daha yaşanıyor. Gold Film imzalı fenomen dizisinin Hande’si Duygu Sarışın ile Seçkin’i Tuğrul Tülek diziye veda ediyor.
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Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu’nun başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi Pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
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Yeni sezonunda da büyük ilgiyle takip edilen dizide senaryo gereği bazı karakterlere veda edilirken, yeni oyuncular da kadroya dahil oluyor.
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Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizide Hande karakterini canlandıran Duygu Sarışın ve Seçkin karakterine hayat veren Tuğrul Tülek diziden ayrılıyor.
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NOW’ın Gold Film imzalı fenomen dizisinin Hande’si Duygu Sarışın ile Seçkin’i Tuğrul Tülek senaryo gereği evlat edindikleri çocuklarıyla Muğla’ya yerleşeceklerini açıklamıştı.