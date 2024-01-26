Kızıl Goncalar’ın Zeynep’i Mina Demirtaş'ın gerçek hayattaki halini görenler şaşırdı
'Kızıl Goncalar' dizisinde 'Zeynep' karakterini canlandıran Mina Demirtaş hem oyunculuğu hem de güzelliği ile sosyal medyanın gündeminde.
1 / 9
Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi yeni sezonun en çok ses getiren projelerinden biri oldu. Kızıl Goncalar'ın damga vuran karakterlerinden biri de Zeynep karakterine hayat veren Mina Demirtaş...
2 / 9
Kızıl Goncalar dizisinde 'Zeynep Tezel' karakterine hayat veren 19 yaşındaki Mina Demirtaş hayat veriyor.
3 / 9
2005 yılında doğan Mina Demirtaş, 2021'de 'Akif' isimli filmle oyunculuk kariyerine başladı. Ardından 'Kabahat' isimli filmle karşımıza çıktı.
4 / 9
2022'de de Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü'nü 'Kabahat' filmiyle Mina Demirtaş'a Caner Cindoruk takdim etmişti.