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Kızılcık Şerbeti 61. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı! Giray Doğa'nın evine geliyor
Kızılcık Şerbeti 61. bölümü ile bugün izleyici karşısına çıkacak. Dizinin heyecanlı yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
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Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 61. bölümü ile bugün ekranda olacak.
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Dizinin yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
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Kızılcık Şerbeti'nin 61. Bölümünde neler olacak?
Kızılcık Şerbeti'nin 61. Bölümünde; Alev’in sinirlenip Ömer’e, Abdullah’la yaşadığı gizli hayatı itiraf etmesi, Abdullah ve Ömer ilişkisine farklı bir boyut getirecektir.
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Kocasındaki değişikliği fark edip huzursuz olan Pembe, Alev’in peşine Zülkar’ı takar. Ama Alev bu takibi anlayıp Pembe’ye küçük de olsa bir ders verecektir. Fatih bu konuya dahil olacak ve annesiyle gerilecektir.