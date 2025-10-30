Kızılcık Şerbeti'nde şaşırtan ayrılık! 2 kişi diziye veda ediyor

Dördüncü sezonuyla ekran yolculuğuna devam eden "Kızılcık Şerbeti" dizisi, reytinglerde genellikle zirvede kalsa da, eski başarısının henüz yakalayamadığı belirtiliyor. Bu durumun, senaryoda yapılan değişikliklere bağlanarak reytinglerin düşüş göstermesiyle ilişkilendirildiği iddia ediliyor.

Dizide yaşanan bu gelişmelere paralel olarak, en popüler iki karakterin diziye veda edeceği açıklandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 'Işıl' karakterini canlandıran Ece İrtem ve 'Firaz' karakterine hayat veren Batuhan Bozkurt Yüzgüleç diziden ayrılacak.

Bu ayrılıkların, "Kızılcık Şerbeti"nin hikayesinde büyük değişimlerin yaşanacağının işareti olduğu öne sürülüyor.

Bu vedalarla birlikte, dizinin ilerleyen bölümlerde nasıl bir yöne evrileceği merak konusu oldu.

Öte yandan 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Firaz' (dizide 'Nursema'yla evli) ve 'Doğa' (dizide 'Nursema'nın abisi 'Fatih'le evli) karakterlerinin gizli ilişki yaşamaya başlaması tepkilere neden olmuş, RTÜK bunun üzerine diziye inceleme başlattığını duyurmuştu.