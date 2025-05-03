Kızılcık Şerbeti'nde sürpriz gelişmeler: Yeni bir isim geliyor

Cuma akşamlarının reyting lideri dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle yine izleyiciyi ekran başına kilitledi. Her bölümü büyük ilgi gören dizide dün akşam da tansiyon yüksekti. Ancak bu kez sadece sahneler değil, kadrodaki değişiklikler de gündemdeydi.

Ayrılıklar Devam Ediyor

Dizide bir süredir dikkat çeken ayrılıklar yaşanıyor. Daha önce "Pembe" karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu diziye veda etmişti. Onun ardından Metehan karakterini canlandıran Rahimcan Kapkap ile Meri rolündeki Şebnem Bozoklu da projeden ayrılacak isimler arasında yer aldı. Böylece dizide adeta bir yaprak dökümü yaşanmış oldu.

Yeni Bir Konuk Oyuncu Geliyor

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Kızılcık Şerbeti’nin 100. bölümüne sürpriz bir konuk geliyor. Şarkıcı Murat Balcı, diziye dahil oluyor.

Tansiyon Artacak: Eski Aşklar Ortaya Çıkıyor

Balcı, dizide Leo karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Bu karakter, Işıl’ın (Ece İrtem) Hollanda’dan gelen eski sevgilisi olarak hikâyeye dâhil olacak ve olayların seyrini değiştirecek. Yeni karakterin gelişi, dizideki gerilimi artırmaya aday.

Sürpriz Tesadüf: Eski Dostlar Aynı Projede

Murat Balcı’nın, geçtiğimiz sezon sonunda diziden ayrılan Alev karakterini canlandıran Müjde Uzman ile yakın arkadaş olması, hayranlar için ilginç bir rastlantıyı da beraberinde getirdi.

Veda Listesi Kapanıyor

Yapım ekibinden gelen bilgiye göre, Sibel Taşçıoğlu, Şebnem Bozoklu ve Rahimcan Kapkap’ın ayrılığı sonrası, bu sezon başka bir oyuncunun diziden ayrılması beklenmiyor.