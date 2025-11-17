Kızılcık Şerbeti'ne yeni transferler! Seray Kaya ve annesi geliyor

Son dönemde arka arkaya yaşanan oyuncu ayrılıkları ve set arkası skandallarıyla adından sıkça söz ettiren Kızılcık Şerbeti dizisi, önemli bir kadro yenilenmesine gitti. Kısa süre içerisinde Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Ece İrtem ve Batuhan Yüzgüleç gibi izleyicinin sevdiği isimlerin projeden ayrılması, dizi kulislerinde büyük bir krize işaret etti.

Bu şaşırtıcı ayrılık dalgasının ardından, set içerisinde bir süredir Feyza Civelek'in hijyen kurallarına yeterince dikkat etmediği yönündeki iddialar gündemi sarstı ve oyuncuların ayrılık kararlarında bu durumun etkili olduğu spekülasyonları ortaya atıldı.

Birsen Altuntaş'ın bildirdiğine göre, bu kaotik ortamın ardından yapım ekibi, hikayenin akışını sürdürmek ve güçlendirmek amacıyla kadroya iki güçlü ismi dahil etti. Fenomen dizinin yeni karakterlerinden Başak rolüyle tecrübeli oyuncu Seray Kaya katılırken, Başak'ın annesi olan Arzu karakterine ise Begüm Tosun hayat verecek.

Geçtiğimiz sezon Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılığıyla da şaşkınlık yaratan dizi, Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün senaryosuyla yeni dinamiklerle ekran macerasına devam etme kararlılığında.