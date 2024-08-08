'Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu da soğuk su akımına katıldı

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Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Doğa karakteri ile adından söz ettiren Sıla Türkoğlu oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşuluyor.
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Çağla Şikel, Mine Tugay, Pelin Akil ve Defne Samyeli' gibi ünlü isimlerden sonra Sıla Türkoğlu da soğuk su akımına katıldı.
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25 yaşındaki ünlü oyuncu, o anları; "Cold plunge, her gün yapıyoruz" notunu düşerek sosyal medya hesabından paylaştı.
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Sıla Türkoğlu Haziran ayında dünyaca ünlü anket platformlarından olan The Netizens Report dergisinin yaptığı oylamada 2024 yılının Yaşayan En Güzel Kadını seçilmişti.