Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör kar tatilinden fotoğraflar paylaştı

Kızılcık Şerbeti'nde oynadığı Fatih karakteriyle ünlenen Doğukan Güngör, kar tatiline gitti. Ünlü oyuncu tatilden pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör kar tatilinden fotoğraflar paylaştı - Resim : 1

Cuma günlerinin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör tatile gitti. 

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Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör kar tatilinden fotoğraflar paylaştı - Resim : 2

28 yaşındaki oyuncu kayak yaparken pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.  

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Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör kar tatilinden fotoğraflar paylaştı - Resim : 3

Güngör'ün pozlarına takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi. 

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Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör kar tatilinden fotoğraflar paylaştı - Resim : 4