Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör kar tatilinden fotoğraflar paylaştı
Kızılcık Şerbeti'nde oynadığı Fatih karakteriyle ünlenen Doğukan Güngör, kar tatiline gitti. Ünlü oyuncu tatilden pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Cuma günlerinin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör tatile gitti.
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28 yaşındaki oyuncu kayak yaparken pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Güngör'ün pozlarına takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.
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