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Kızılcık Şerbeti'nin finaline Barış Kılıç'ın performansı damga vurmuştu! Teşekkür mesajı yayınladı
Barış Kılıç, geçtiğimiz cuma günü sezon finali yapan 'Kızılcık Şerbeti' dizisindeki performansına yapılan övgülere bir video yayınlayarak teşekkür etti.
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Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşan 'Kızılcık Şerbeti' dizisi, 7 Haziran akşamı sezon finali yaptı.
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Kızılcık Şerbeti Ömer'e hayat veren Barış Kılıç'ın performansı da çok konuşuldu. Başarılı oyuncuya mesaj yağdı.
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Dizinin sezon finali bölümü sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı diziyle ilgili yorum yaptı.
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Barış Kılıç, geçtiğimiz cuma günü sezon finali yapan 'Kızılcık Şerbeti' dizisindeki performansına yapılan övgülere toplu teşekkür etti.