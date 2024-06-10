Kızılcık Şerbeti'nin finaline Barış Kılıç'ın performansı damga vurmuştu! Teşekkür mesajı yayınladı

Barış Kılıç, geçtiğimiz cuma günü sezon finali yapan 'Kızılcık Şerbeti' dizisindeki performansına yapılan övgülere bir video yayınlayarak teşekkür etti.

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Kızılcık Şerbeti'nin finaline Barış Kılıç'ın performansı damga vurmuştu! Teşekkür mesajı yayınladı - Resim : 1

Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşan 'Kızılcık Şerbeti' dizisi, 7 Haziran akşamı sezon finali yaptı.

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Kızılcık Şerbeti'nin finaline Barış Kılıç'ın performansı damga vurmuştu! Teşekkür mesajı yayınladı - Resim : 2

Kızılcık Şerbeti Ömer'e hayat veren Barış Kılıç'ın performansı da çok konuşuldu. Başarılı oyuncuya mesaj yağdı.

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Kızılcık Şerbeti'nin finaline Barış Kılıç'ın performansı damga vurmuştu! Teşekkür mesajı yayınladı - Resim : 3

Dizinin sezon finali bölümü sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı diziyle ilgili yorum yaptı.

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Kızılcık Şerbeti'nin finaline Barış Kılıç'ın performansı damga vurmuştu! Teşekkür mesajı yayınladı - Resim : 4

Barış Kılıç, geçtiğimiz cuma günü sezon finali yapan 'Kızılcık Şerbeti' dizisindeki performansına yapılan övgülere toplu teşekkür etti.