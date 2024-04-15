Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek neden peruk taktığını açıkladı
Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek saçları ve tarzı yüzünden sık sık eleştiriliyordu. Ünlü oyuncu isyan ederek peruk kullanma nedenini açıkladı.
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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, hem saçı hem giyimi ile sık sık magazin gündeminin konuşulan isimlerinden biri oluyor.
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Civelek geçtiğimiz günlerde dizi ekibi ile Cannes'a gitmişti. Cannes'ta pembe tüllü bir elbise giyen Feyza Civelek'ın tarzı hiç beğenilmedi ve 'Çok rüküşsün' yorumları yapıldı.
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Feyza Civelek, kıyafet eleştirilerine pek kulak asmasa da saçı ile ilgili gelen yorumlara bir açıklama yaparak neden peruk kullandığını 2. Sayfa'ya anlattı.
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Kullandığı peruklarla gündemde olan Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, peruk takmasına neden olan hastalığı hakkında bilgi verdi.