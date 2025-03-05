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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Nursema sen en başından beri Firaz'a aşıksın!"
Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Tanıtımda Pembe ve Abdullah, yaşanan olay karşısında Nursema’yı sert bir şekilde uyarıyor ve imam nikahı yapacaklarını söylüyorlar. Nilay’ın Mustafa ve Meri’yi birlikte görmesi ise kıskançlığını artırıyor.
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Cuma akşamlarının sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen 91'inci bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.
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Yayınlanan fragmanda Pembe "Adamların ismini karıştırıyorsun namussuz musun sen?" diyerek Nursema’ya çıkışıyor. Abdullar Bey de "Yeter! Kaç kişiyi idare ediyorsun sen Nursema?" diyerek sert bir dille uyarıyor.
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Nursema’nın kendinden emin tavırları dikkat çekiyor ve "Birilerinin alıp almayacağı bir mal değilim ben" diyor.
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Firaz’ın, Nursema’nın evinin önüne gelmesi ve ikilinin bakışmaları, yeni bölümde yaşanacakların habercisi oluyor. Meri, Nursema’ya "Nursema sen en başından beri Firaz'a aşıksın!" diyor.