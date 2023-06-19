Konserde pankart açtı: Kourtney Kardashian hamile

Kardashian ailesinin en büyük kardeşi olan Kourtney Kardashian (44), geçen yıl müzisyen sevgilisi Traver Barker (47) ile evlenmişti. Eski sevgilisi Scott Disick'ten üç çocuğu olan Kardashian ile eski eşi Shanna Moakler'dan iki çocuğu olan Barker, birlikte de bir çocuk sahibi olmak istemiş ve tüp bebek tedavisine başlamıştı. Kourtney Kardashian, eşinin konserinde müjdeli haberi duyurdu.

"Travis, hamileyim"

Kim Kardashian'ın ablası Kourtney Kardashian, üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor. Kardashian, hamile olduğunu, eşinin konserinde açıkladı. Reality şov yıldızı, Barker konserde sahneye çıktığında, "Travis, hamileyim" yazılı bir pankart açtı.

Baterisinin başından kalkan Travis Barker, eşinin mesajını gördükten sonra sahneden atlayarak onun yanına gitti.

Çift mutlu haberi, birbirlerine sarılarak kutladı. Yaklaşık 10 ay önce tüp bebek tedavisini bırakan Kourtney Kardashian, sürpriz hamilelik haberini, konser videosunu Instagram sayfasında paylaşarak doğruladı.