Kourtney Kardashian ve Travis Barker resmi olarak evlendi

Geçtiğimiz haftalarda Kourtney Kardashian ve Travis Barker Las Vegas'ta resmi olmayan bir düğünle aşklarını taçlandırmıştı ama tören aslında yasal değildi bu yüzden çift, 15 Mayıs Pazar günü Santa Barbara’da samimi ve yasal bir törenle evlendi.

Kourtney Kardashian ve Travis Barker uzun bir arkadaşlıktan sonra 2020’de sevgili olmaya karar verdi. Yaklaşık dokuz aylık birliktelikten sonra Travis Barker, Kourtney Kardashian’a sayısız gül ve mum eşliğinde evlenme teklif etmişti. İkili daha sonra ise Las Vegas’ta gizli ve yasal olmayan bir törenle evlendi.

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TMZ'nin haberine göre yasal olmayan evliliklerini resmiyete dökmek için 15 Mayıs'ta Santa Barbara'da bir tören gerçekleştirdiler. Ancak Pazar günü gerçekleşen düğün aslında son düğün değil. TMZ, People and Entertainment Tonight'ın haberine göre, çiftin yakın gelecekte İtalya'da bir düğün töreni daha gerçekleştirecek. Bu aslında yakınları arasında gerçekleşen samimi bir düğün. Çift, 'yeni evli' yazan eski model siyah üstü açık bir arabayla törenden ayrıldı. Kardashian, tören için mini beyaz bir elbiseyi beyaz bir duvakla görünümünü tammalandı.