Kral 2.0: Austin Butler

Elvis, 1950’li yıllardan itibaren güneş patlamasını andıran etkili şöhretiyle gözleri kamaştıran özel bir figür. Kral’ın sansasyonel hayatı, efsaneleşen müziği ve ikonik bir isme dönüşümünü izleyeceğimiz ‘Elvis’ filmi, Austin Butler’ın oyunculuk yeteneğiyle beyaz perdeye taşınıyor.

Yazı: Baran Alışkan

Baz Luhrmann’ın yönetmenliğinde tanık olacağımız biyografik yapımda, Tom Hanks ise bu kariyerin önemli isimlerinden menajer Colonel Tom Parker’a hayat veriyor. Kral’ın doğal karizmasına en uygun isim olan doğuştan etkileyici Austin Butler, küçük yaşlarından beri kamera karşısında. Buna rağmen, hiç şüphesiz kariyerini en üst seviyeye çıkarmak için büyük bir meydan okumanın ise tam ortasında. Son olarak, Quentin Tarantino’nun ‘Once Upon a Time in… Hollywood’ yapımında karşımıza çıkan aktör, önümüzdeki süreçte ise muhtemelen kült olarak anılacak Dune serisinde kendini ispatlayacak. Tüm bu kelimelerden sonra, Butler hakkında Hollywood’un tartışmasız yeni jönü diyebilir miyiz? Yanıtı tahmin ediyorsunuz, elbette. Hoş geldin yeni Kral!