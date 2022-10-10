Kraliyet yazarı: Prens Harry ilgiye muhtaç bir adam gibi Meghan Markle'a yapıştı

İntikam: Meghan, Harry ve Windsor Hanedanı Arasındaki Savaş'ın yazarı Tom Bower, Prens Harry için "İlgiye muhtaç bir adam gibi Meghan Markle'a yapıştı" ifadelerini kullandı.

Independent'ın haberine göre Boşer, Meghan'ın Harry'nin "diğer kız arkadaşlarından alamadığı gereksinimlerin tümünü karşıladığını" savundu.

Yazar şöyle devam etti: "Harry annesinin ölümü ve babasının Diana'ya davranışları yüzünden çocukken psikolojik açıdan çok zarar görmüştü."



Bower, 41 yaşındaki Meghan'ın 38 yaşındaki Harry'nin çocukluk travmalarını kullandığını ve eşini nasıl kazanacağını çok iyi bildiğini öne sürdü.

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