Lucas Torreira ile Devrim Özkan aşkını resmen ilan etti! İşte o kare

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Torreira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ünlü oyuncu Devrim Özkan’a aşkını ilan etti.

Aşkları resmileşti

Bir süredir birlikte oldukları bilinen Torreira-Devrim Özkan çiftinin beraberliği resmileşti. Galatasaray'ın Uruaglı yıldız sosyal medya hesabından Devrim Özkan'ın kendisini öperken verdiği pozu paylaştı. Torreira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Devrim Özkan'a ''seni seviyorum'' mesajı gönderdi. Sarı-kırmızılı futbolcunun paylaşımına kısa sürede büyük ilgi gördü.

Lucas Torreira'nın ardından Devrim Özkan da sevgilisiyle yer aldığı bu fotoğrafı sayfasına taşıdı.

Devrim Özkan daha önce Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile bu yaz Miami’de yakalandınız bu konu ile ne demek istersiniz?” sorusuna, “Her şey göründüğü gibi…” diyerek birlikte olduklarını dile getirmişti. Özkan, bu yazın büyük bir bölümünü Miami’de geçirmişti.