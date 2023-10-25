Oyuncu Devrim Özkan'a sevgilisi Lucas Torreira'dan sette sürpriz

Lucas Torreira ile Devrim Özkan çifti ilişkilerini resmi olarak açıklamasa da dikkat çeken paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Lucas Torreira, yeni dizisinin çekimleri başlayan sevgilisi Devrim Özkan’a çiçek gönderdi.

"Seni seviyorum küçük manito"

“Parlamayı asla bırakmıyorsun. Sen dünyadaki en iyi aktrissin. Seni seviyorum küçük manito. Hayatımın aşkısın.”

Galatasaray maçlarını yakından takip eden Devrim Özkan, Bayern yenilgisi sonrası Instagram'dan "Yenilsen de yensen de" paylaşımını yapmıştı.

Devrim Özkan geçtiğimiz günlerde, "Lucas Torreira ile bu yaz Miami'de görüntülendiniz bu konu hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusuna, "Her şey göründüğü gibi..." yanıtını vermişti.