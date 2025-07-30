Lvbel C5, Danla Bilic'in yakın arkadaşına aşkını ilan etti
Rap dünyasının dikkat çeken ismi Lvbel C5, özel hayatıyla da gündemde. Ünlü rapçi sosyal medyada yaptığı paylaşımla sevgilisine aşkını ilan etti.
Şarkıları, sahne dansı ve sahne kostümleri ile sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, rapçi Lvbel C5’in “Havhavhav” adlı şarkısına göndermede bulunmuştu. İkili arasındaki gerginlik gündeme damga vurmuştu.
50 milyonluk lüks aracıyla adından söz ettiren Lvbel C5 arabasının içinde sevgilisini paylaşıp aşkını ilan etti.
"SENİ SEVİYORUM"
Lvbel C5, Danla Bilic'in yakın arkadaşı Ece Kırtanır'ı paylaşıp "Seni seviyorum" notunu düştü.