Machine Gun Kelly'den dans itirafı! Kelly dans becerileriyle Fox'u şaşırttı

Megan Fox, 'Midnight In The Switchgrass' filminin setinde Machine Gun Kelly (MGK) ile tanışmış ve genç şarkıcıya aşık olmuştu. Aşkı için evliliğini bitiren Fox, Machine Gun Kelly ile tanıştığında onun 'ruh eşi' olduğunu anladığını açıklamıştı. Ocak ayında nişanlanan ünlü çiftten Megan Fox, nişanlısıyla birbirlerinin kanını içtiklerini ve bunu ritüel için yaptıklarını paylaşmıştı.

DANS BECERİYLE FOX'U ŞAŞIRTMIŞ

Yaklaşan Hulu belgeseli Life in Pink'de rol alan 32 yaşındaki şarkıcı, One Last Thing'in bu haftaki sayısında People'a kısa süre önce 36 yaşındaki nişanlısı Fox'u dans pistinde şaşırttığını anlattı.

"SMOOTH CRIMINAL ŞARKISINDA DANS ETTİM"

People dergisine verdiği röportajda en son ne zaman dans ettiği sorulduğunda ünlü isim şu cevabı verdi: "Arkadaşımın düğününde, Michael Jackson'ın 'Smooth Criminal' şarkısında dans ettim. Bu hamlem, birkaç bardak akolle ve kız arkadaşımın dans etmeyi bildiğimi bilmediğini düşünmemle körüklendi."

Bu gönderiyi Instagram'da gör Megan Fox (@meganfox)'in paylaştığı bir gönderi

"KENDİLİĞİNDEN OLAN BİR ŞEYDİ"

MGK ayrıca 36 yaşındaki 'Transformers' yıldızı Fox'la paylaştığı son romantik anı da anlatarak, "İtalya'da Frank Sinatra şarkısı eşliğinde dans ettik. Ama en sonuncusu muhtemelen bir masada otururken, ve birbirimizi gördüğümüz şekilde çizmemizdi. Bu kendiliğinden olan bir şeydi" dedi.