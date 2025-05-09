MasterChef Eda'nın son halini görenler tanıyamadı! Verdiği kilolar dikkat çekti
Masterchef 2019 sezonu ve 2023 sezonunda yarışan Eda Karabulut değişimiyle dikkat çekti. Eda, fazla kilolarından kurtularak bambaşka bir görünüme kavuştu. Karabulut’un son fotoğrafları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından biri olan Eda Karabulut, hem 2019 hem de 2023 sezonlarında izleyici karşısına çıkmıştı.
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Instagram'ı sık kullanan isimlerin biri olan Eda, verdiği kilolarla dikkatleri üzerine topladı.
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Fazla kilolarından kurtulan Eda Karabulut yeni görümüyle beğeni topladı. Takipçileriyle soru cevap yapan Karabulut, bir yorumda kilo verme formülünü açıkladı.
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Ünlü isim " Az yedim hala az yiyorum kilo aldıran her şeyden uzaklaştım aylardır böyle. Hepinizin bildiği şeyler boşuna bu kadar soruluyor" diyerek yanıt verdi.