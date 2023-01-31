Masterchef'te ayrılık iddialarına Acun Ilıcalı'dan fotoğraflı yanıt...

Yeni sezonda MasterChef AllStar olarak ekranlara gelecek. Bir süre önce şefler Mehmet Yalçınkaya ve Somer Şef'in MasterChef'ten ayrılacağı iddiaları gündeme gelmişti. Sosyal medyada Somer Sivrioğlu'nun yerine Refika Birgül'ün, Mehmet Yalçınkaya'nın yerine ise Ömer Akkor'un geleceği öne sürülmüştü. Acun Ilıcalı, MasterChef Türkiye jüri üyelerinden Mehmet ve Somer Şef'in yeni sezonda olmayacağı iddialarına fotoğraflı yanıt verdi.

"ŞEFLER CANIMIZ"

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'dan iddialara yanıt niteliğinde bir paylaşım geldi. Ilıcalı yarışmada yer alan iki isimle poz verip "Şefler canımız" yazdı.

Şeflerden konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi ancak Mehmet Şef, Ilıcalı'nın paylaştığı fotoğrafa kendi sosyal medya hesabında yer verdi ve "Boss ile" yazarak Ilıcalı'yı etiketledi.