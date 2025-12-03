MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı'nın hamburgercisi kurşunlandı

MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı'nın, 3 gün önce Beylikdüzü'nde açtığı hamburgecisi kimliği bilinmeyen kişiler tarafından gece saatlerinde kurşunlandı.

YANINDAKİ KAHVECİ DE KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Hamburgercinin yanında bulunan ve Doğramacı'nın ortaklarına ait olduğu belirtilen kahveci de mermilerin hedefi oldu. Geçtiğimiz günlerde yurt dışından bir telefon alan işyeri sahiplerinden haraç istendiği iddia edildi.

SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?

Serhat Doğramacı 2020 MasterChef şampiyonu olan şef yaklaşık 15 senedir aşçılık yapıyor. Amerika ve Almanya’da çalışan MasterChef’in iddialı isimlerinden Serhat Doğramacı, Selim Paşa Lisesi Turizm Otelcilik bölümünde okudu.

Süleyman Demirel Üniversitesi Aşçılık bölümünde eğitimini sürdüren yarışmacı, ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya ve kupa kazanmıştır.

MasterChef Türkiye'yi şampiyon olarak tamamladıktan sonra Kadıköy'de bir hamburger dükkanı açan Serhat Doğramacı, burada da başarılı işlere imza attı.