MasterChef yarışması ile tanınmıştı... Ekin Eylem Ulaş baba olacağını açıkladı

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2020 sezonunun dikkat çeken isimlerinden Ekin Eylem Ulaş, yarışmadaki başarılı tabaklarıyla adından sıkça söz ettirmişti. Yarışma sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam eden Ulaş, son gönderisiyle takipçilerine sevindirici bir haber verdi.

Ekin Eylem Ulaş ve eşi Dilara Kızılçelik, sevenleriyle bebek müjdesini paylaştı. Ulaş'ın Instagram hesabından yayınladığı videoda, çiftin kız bebek beklediği ve bebeğe 'Azra Arya' adını verecekleri öğrenildi. Bu mutlu haberin ardından, anne baba olmaya hazırlanan ikiliye sosyal medyadan çok sayıda tebrik mesajı geldi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Dilara 🌟 (@dilarakzlclk)'in paylaştığı bir gönderi

Öte yandan, Ekin Eylem Ulaş'ın ünlü oyuncu ve yazar İclal Aydın'ın kuzeni olduğu ortaya çıkmıştı. Bu gerçek, Ekin'in, İclal Aydın ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşmasıyla gün yüzüne çıkmıştı. MasterChef Ekin, Instagram gönderisine, "İclal ablamın ve Hilal ablamın yeni kitapları hayırlı olsun, Not: kuzeniz" notunu düşmüş ve bu durum, daha önce bu bağlantıdan haberi olmayan sosyal medya kullanıcılarını şaşırtmıştı.