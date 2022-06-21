'Masumlar Apartmanı'nın 'Neriman'ı Gizem Katmer, Güçlü Aydoğdu ile evlendi

Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın paylaştığı ve geçtiğimiz haftalarda final yapan 'Masumlar Apartmanı' dizisinde rol alan genç oyuncu Gizem Katmer, bir süredir sanat yönetmeni Güçlü Aydoğdu ile birlikte. Gizem Katmer ve Güçlü Aydoğdu, dün düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

ROL ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Mutluluğa 'evet' diyen çiftin düğününden ilk kare Katmer'in 'Masumlar Apartmanı'nda 'Safiye' karakteriyle ablasını canlandıran Ezgi Mola'dan geldi. Katmer'in gelinlikli pozunu paylaşan Ezgi Mola, "Ay benim güzelim. Gizem Katmer'im bugün evleniyor. Çok güzelsin canım Gizem" notunu düştü.

"KÜÇÜK GÖZÜKÜYORUM AMA 27 YAŞINDAYIM"

Aylar önce sosyal medya hesabından nişanlandığını duyuran 27 yaşındaki oyuncu, takipçilerinden tepki almıştı. Takipçileri, Katmer'e "Daha çok küçüksün evlenme, Çocuk gelin mi olacak" gibi yorumlar yapmış, genç oyuncu da "Küçük gözüküyorum ama ben 27 yaşındayım." diye cevap vermişti.

GİZEM KATMER KİMDİR?

Gizem Katmer, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’de eğitimini Sahne Sanatları-Oyunculuk bölümünden mezun oldu. Katmer, 2020'de TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan 'Masumlar Apartmanı' adlı dizi ile televizyondaki ilk dizi oyunculuk deneyimini yaşadı.