Mazhar Alanson: Ne zaman sağıma baksam Özkan'ı görüyorum

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Nevşehir’de düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin yedinci gününde sahne alan Mazhar Alanson ‘Yaşın 19’, ‘Sarı Laleler’, ‘Umudum Var’, ‘Ah Bu Ben’, ‘Yandım’, ‘Ele Güne Karşı’ gibi şarkılarından oluşan repertuvarıyl müzikseverlerle beraber söyledi.
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Alanson konserde, geçen yıl hayatını kaybeden Özkan Uğur’u şu sözlerle andı:
“Acısı hala içimizde, ne zaman sağıma baksam onu görüyorum, sadece bir müzik arkadaşı değil kardeştik.”
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O anlar sahnede birçok kişinin duygulanmasına sebep oldu.
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