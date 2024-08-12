Mazhar Alanson: Ne zaman sağıma baksam Özkan'ı görüyorum

74 yaşındaki sevilen sanatçı Mazhar Alanson'un Nevşehir konserinde geçen yıl yaşamını yitiren Özkan Uğur ile ilgili sözleri seyircileri duygulandırdı.

1 / 4
Mazhar Alanson: Ne zaman sağıma baksam Özkan'ı görüyorum - Resim : 1

Nevşehir’de düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin yedinci gününde sahne alan Mazhar Alanson ‘Yaşın 19’, ‘Sarı Laleler’, ‘Umudum Var’, ‘Ah Bu Ben’, ‘Yandım’, ‘Ele Güne Karşı’ gibi şarkılarından oluşan repertuvarıyl müzikseverlerle beraber söyledi.

2 / 4
Mazhar Alanson: Ne zaman sağıma baksam Özkan'ı görüyorum - Resim : 2

Alanson konserde, geçen yıl hayatını kaybeden Özkan Uğur’u şu sözlerle andı:

“Acısı hala içimizde, ne zaman sağıma baksam onu görüyorum, sadece bir müzik arkadaşı değil kardeştik.”

3 / 4
Mazhar Alanson: Ne zaman sağıma baksam Özkan'ı görüyorum - Resim : 3

O anlar sahnede birçok kişinin duygulanmasına sebep oldu.

4 / 4
Mazhar Alanson: Ne zaman sağıma baksam Özkan'ı görüyorum - Resim : 4

 . 