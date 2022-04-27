Megan Fox, Machine Gun Kelly ile birbirlerinin kanını içtiklerini doğruladı: 'Bu bizim için ritüel'

Geçtiğimiz aylarda nişanlanan Megan Fox ve Machine Gun Kelly evlilik teklifi sırasında birbirlerinin kanını içmişlerdi. Paylaştıkları fotoğrafın altına birbirmizin kanını içtik açıklamasından sonra takipçileri şaşırtmışlardı. Fakat Megan Fox yaptığı son açıklamada bunun sadece evlilik teklifi zamanında olmadığını aslında bunu bir ritüel olarak yaptıklarını doğruladı.

Ocak ayında Instagram'da Machine Gun Kelly'nin evlilik teklifini kabul ettiğini şu cümlelerle sosyal medya hesabından takipçilerine duyurmuştu: "Evet dedim… ve sonra birbirimizin kanını içtik". Bu durum takipçilerini çok şaşırtmıştı.

Megan Fox, Nisan 2022'de bir derginin kapak yıldızı oldu. Dergiye verdiği röportajda ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu. Megan Fox, birbirlerinin kanını içme olayına açıklık getirdi. Açıklamasında, "Yani, sanırım birbirimizin kanını 'içmek' insanları yanıltabilir veya insanlar bizi kadehlerle hayal ediyor olabilir ama bunu kontrollü yapıyoruz. Game of Thrones gibiyiz, birbirimizin kanını içiyoruz. Sadece birkaç damla ama evet, arada sırada sadece ritüel amaçlı birbirimizin kanını içiyoruz." dedi.

Oyuncu ayrıca, tarot kartları okuduğunu, astrolojiyle uğraştığını, metafizik ve meditasyon uyguladığını da itiraf etti. "Yeni ay ritüelleri, dolunay ritüelleri ve benzerlerini yapıyorum. Bunu bir ayin olarak kabul ediyorum ya da başka nedenlerle de ritüeller kullanıyorum."

Ayrıca Megan Fox, küçüklüğünden beri hayalindeki erkeğin Machine Gun Kelly gibi birini tezahür ettiğini açıkladı. "Tam anlamıyla benim fiziksel tipim. Ayrıca ondan dört yaş büyüğüm. Yani, sanırım onu ​​ben yarattım. Düşüncelerim ve niyetlerim onu ​​olduğu kişi haline getirdi, eğer o benim için yaratılmasıydı kim bilir nasıl görünürdü ya da nasıl olurdu?" dedi.

BİRBİRLERİNİN KANINI TAŞIYORLAR

Megan Fox, nişanlısının kanını içtiğini itiraf etmeden önce, kendisinin ve Kelly'nin boyunlarına kanlarından şişeler taktıklarını itiraf etti. Bu Hollywood dünyasında ilk görülen bir şey değildi 1990'ların başında Angelina Jolie ve Billy Bob Thornton'da birbirlerinin kanını boyunlarına taşımışlardı.