Megan Fox ve Machine Gun Kelly nişanlandı

Bir yılı aşkın bir süredir birlikte olan Megan Fox ve Machine Gun Kelly,Karayipler adası Porto Riko'da nişanlandı. Aşkı için evliliğini bitiren Fox Machine Gun Kelly ile tanıştığında onun "ruh eşi" olduğunu anladığını açıklamıştı. Fox, 11 Ocak'ta gerçekleşen nişanın bir videosunu Instagram'da paylaştı ve şu sözleri dile getirdi:

"AŞKTAN SARHOŞ OLMUŞTUK"

"2020 yılının Temmuz ayında bir banyan ağacının altında oturduk ve büyülü bir şeyler diledik." diyerek başladı. Sonra da şöyle sürdürdü: "Bu kadar kısa zamanda birlikte yaşayacağımız acıların farkında değildik. İlişkinin bizden talep edeceği fedakarlıklardan haberimiz yoktu. Ama aşktan sarhoş olmuştuk. Her nasılsa bir buçuk yıl cehennemde birlikte yürüdükten ve mümkün olacağını asla hayal etmediğim kadar güldükten sonra onunla evlenmemi istedi."

Bu gönderiyi Instagram'da gör Megan Fox (@meganfox)'in paylaştığı bir gönderi

'ONA EVET DEDİM'



Megan Fox, Machine Gun Kelly'nin teklifini kabul ettiğini de şu satırlarla duyurdu takipçilerine: "Ve bundan önceki her yaşamda olduğu gibi ve bunu izleyecek her yaşamda olduğu gibi ona evet dedim. Ve sonra birbirimizin kanını içtik".

Bu, önceki ilişkisinden bir kızı olan Machine Gun Kelly'nin ilk evliliği olacak. Fox, daha önce üç çocuğu paylaştığı aktör Brian Austin Green ile evliydi.

KELLY, NİŞAN YÜZÜĞÜNÜ KENDİSİ TASARLATTI

Kelly, Instagram'da Fox'un yüzüğünü çektiği bir video yayınlayıp, yüzüğün anlamını ve onun için duygularını anlattı.

"'evet, bu hayatta ve her hayatta' âşık olduğumuz dalların altında, benimle evlenmesini istemek için onu geri getirdim" diye yazdı. "Geleneğin tek bir yüzük olduğunu biliyorum ama onu Stephen Webster ile iki tane olacak şekilde tasarladım: zümrüt (onun doğum taşı) ve elmas (benim doğum taşım) dikenlerden oluşan iki manyetik şerit üzerine yerleştirilmiş ve aynı yüzüklerin iki yarısı gibi birleşiyor. aşkımız olan karanlık kalbi oluşturan ruh. 1-11-2022 " ifadelerini kullandı.