Melisa Aslı Pamuk'tan oğlu Mylan ile poz

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz mayıs ayında Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaevine girmişti. Çift 29 Ocak tarihinde de ilk defa anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

"EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ"

Oğlunun doğum gününde yani 29 Ocak'ta dünyaya geldiğini açıklayan Yazıcı, “En güzel doğum günü hediyesi” ifadelerini kullanmıştı.

OĞLU İLE POZ

Ünlü oyuncu, sevimli oğlu Mylan ile birlikte yer aldıkları fotoğrafı Instagram'dan sevenlerinin beğenisine sundu.