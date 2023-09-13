Melisa İnci ve Umut Kurt evliliklerinin 1. yılını kutladı: 'Canım karım, biricik Melisacım… '

Geçtiğimiz yıl Sarıyer'de gerçekleşen muhteşem bir düğünle dünyaevine giren ünlü çift Melisa İnci ve Umut Kurt evliliklerinde birinci yılı geride bıraktı. Büyük heyecan yaşayan çift sosyal medyada düğün fotoğraflarını paylaştı.

"CANIM KARIM"

Umut Kurt romantik karelere, 'Canım karım, biricik Melisacım… 1.yılımız kutlu olsun' notunu düştü. Melisa İnci ise, 'Biz 1 yıldır evliyiz' mesajıyla evlilik yıl dönümünü kutladı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Umut Kurt (@umutkurt)'in paylaştığı bir gönderi

Melisa İnci ise, 'Biz 1 yıldır evliyiz' mesajıyla evlilik yıldönümünü kutladı.