Meriç Aral'dan hamilelik pozu

Yaklaşık 6 yıldır birlikte olan oyuncu çift Meriç Aral ve Serkan Keskin, 19 Eylül 2024’te hayatlarını birleştirmişti. Ünlü çiftin düğününe yakın dostları da katılarak bu özel günlerinde yanlarında olmuştu.

BEBEK BEKLİYOR

Evliliklerini doludizgin sürdüren Aral ve Keskin’den kısa süre sonra bir müjde daha gelmiş, çiftin ilk çocuklarını beklediği öğrenilmişti. Bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu açıklayan Meriç Aral, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle bu heyecanı paylaşmaya devam ediyor.

"BİR SÜRE YATAY FORMATININ TADINI ÇIKARIYORUM"

"Bir süre yatay formatının tadını çıkarıyorum" diyen Meriç Aral, denizde yüzüstü uzandığı bir fotoğraf karesine de yer verdi. Son paylaştığı fotoğraf da takipçileri tarafından ilgi gördü.