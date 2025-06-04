Merve Özbey'den kanser nedeniyle hayatını kaybeden Şimal'in ardından paylaşım: Rüyama gelir misin?

30 Mayıs'ta kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 39 yaşındaki şarkıcı Şimal, memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Genç yaşta hayata veda eden Şimal'in ölümü, müzik camiası ve hayranlarını derinden sarstı.

"SENİ ÇOK ÖZLEDİM"

Şimal'in vefatı sonrası duygularını sosyal medya üzerinden paylaşan yakın dostu ve meslektaşı Merve Özbey, yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı:

Arada rüyama gelir misin? Seni çok özledim.