Merve Özbey'den kanser nedeniyle hayatını kaybeden Şimal'in ardından paylaşım: Rüyama gelir misin?
Uzun süredir kanserle mücadele eden ve 30 Mayıs'ta 39 yaşında aramızdan ayrılan şarkıcı Şimal, Kuşadası'nda son yolculuğuna uğurlandı. Genç yaşta müziğe ve hayata veda eden Şimal'in vefatının ardından, yakın arkadaşı Merve Özbey'in yürek burkan duygusal paylaşımı dikkat çekti.
Aybüke Sengir
30 Mayıs'ta kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 39 yaşındaki şarkıcı Şimal, memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Genç yaşta hayata veda eden Şimal'in ölümü, müzik camiası ve hayranlarını derinden sarstı.
"SENİ ÇOK ÖZLEDİM"
Şimal'in vefatı sonrası duygularını sosyal medya üzerinden paylaşan yakın dostu ve meslektaşı Merve Özbey, yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı:
Arada rüyama gelir misin? Seni çok özledim.