Metin Şentürk kardeşi için dua istedi: "11 aydır kanserle mücadele ediyoruz"

Sanatçı Metin Şentürk, sosyal medya hesabından yayımladığı bir video ile takipçilerinden dua istedi. Şentürk, 11 aydır kanserle mücadele eden kardeşinin sağlık durumunun ağırlaştığını belirtti.

Videoda duygularını dile getiren Şentürk, “Kıymetli dostlarım, hayat bazen hepimizi farklı acılarla sınar. 11 aydır kardeşimin amansız kanser hastalığıyla büyük bir mücadele verdik. Şu an hastanedeyiz, acıları çok yoğun. Duaların gücüne inanan biri olarak, kardeşimin acılarının dinmesi için sizlerden dua bekliyorum. Allah dualarınızı kabul etsin, hepinizden razı olsun,” ifadelerini kullandı.

Sanatçının paylaşımının ardından sosyal medyada çok sayıda “geçmiş olsun” ve “acil şifalar” mesajı paylaşıldı.