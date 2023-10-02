Milli voleybolcu Ayça Aykaç, antrenör Mert Altıntaş'la evlendi

7'de 7 yaparak namağlup yoluna devam eden A Milli Voleybol Takımı Olimpiyat'a gitmeyi garantiledi. Tarih yazan Filenin Sultanları'nda takımın liberosu Ayça Aykaç son paylaşımıyla düğün hazırlığından bahsetmişti.

Evlendiler

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank'ın oyuncularından Ayça Aykaç, İzmir'de düzenlenen törenle Galatasaray Kadın Takımı İstatisik Antrenörü Mert Altıntaş'la evlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kadın Voleybol Milli Takımı'nın başarılı oyuncusu Ayça Aykaç ve Mert Altıntaş'ın nikahını kıydı.

Çifti aileleri ve voleybolcu arkadaşları yalnız bırakmadı.

Filenin Sultanları, takım arkadaşları Ayça Aykaç'ın düğününde Erik Dalı ile coştu. Melissa Vargas'ın Erik Dalı performansı ise izleyenleri gülümsetti.

"5 gün sonra düğünüm var ve ben Tokyo’dayım…"

Sporcu hayatının nasıl olduğunu anlatan Aykaç, "5 gün sonra düğünüm var ve ben Tokyo’dayım…" paylaşımı yapmıştı.