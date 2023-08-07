Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Barbie akımını böyle ti'ye aldı

Greta Gerwig'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Barbie" filminin vizyona girmesiyle adeta moda dünyasında 'Barbie' akımı başladı. Birçok ünlü giyimi ve saçıyla bu akıma katılırken milli voleybolcu Ebrar Karakurt ise akımı ti'ye aldı.

Ebrar Karakurt bir ara saçlarını pembeye boyamıştı...

EBRAR KARAKURT: BARBIE DEĞİL HARBİ KIZIZ

Ebrar Karakurt yayınladığı son pozunun altına: "Barbie kız değil harbi kızız" notunu düştü. Ünlü voleybolcunun gönderisinin altına 170 binden fazla beğeni ve 1200'ün üzerinde yorum geldi.

İşte Ebrar Karakurt'un son paylaşımı: