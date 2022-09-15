Miss Turkey finalistlerden Ece Aydemir: Kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi dizide oynadı?

20 Eylül tarihinde yapılacak olan Miss Turkey büyük finali için geri sayım başladı. Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalisti açıklandı. Dün akşam yapılan ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler bir kez daha jüri karşısına çıkacak. Ece Aydemir de Miss Turkey 2022 finalistlerinden biri oldu. Ece Aydemir 17 yaşındayken sevilen dizilerden Kalk Gidelim ile ekranlara gelmişti. Bu makalede, bugün internette çok merak edilen Ece Aydemir kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç? gibi soruların yanıtlarına ve genç yarışmacının künyesine bakıyoruz... (Bu makalenin ardından tüm Miss Turkey finalistlerine bakabilirsiniz: İşte Miss Turkey 2022'de yarışacak adaylar)

MISS TURKEY ECE AYDEMİR KİMDİR?

Ece Aydemir, 2001 yılında dünyaya geldi. Ayla Algan Yaratıcı Drama Kamera Önü Oyunculuk eğitimi aldı. 2017 yılından bu yana bazı dizilerde ekranlara geldi. Ufuk Özkan, Kerem Kupacı, Ayça Varlıer, Sena Çakır, Mehtap Bayri, Nalan Yavuz, Yıldız Kültür, Alican Okumuş, Can Kıran, Pelin Şahin, Beyazıt Gülercan, Füsun Kostak ve Onur Seyit Yaran gibi oyuncuların yer aldığı Kalk Gidelim dizisinde Duru karakterine hayat verdi. Bu dizi onun ilk uzun metrajlı çalışması oldu.

ECE AYDEMİR'İN EĞİTİMİ, BOYU...

Miss Turkey'in 17 numaralı yarışmacısı Ece Aydemir'in boyu 1.76.

21 yaşındaki Ece Aydemir, İstanbul Aydın Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3. sınıf öğrencisi.

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ECE AYDEMİR'İN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Kalk Gidelim (Duru Dal, TV Dizisi, 2017-2020)

Aslan Ailem (TV Dizisi, 2017)

Olmaz Böyle Şey (TV Filmi, 2017)



RÖPORTAJLARLA ECE AYDEMİR

17 yaşındayken Kalk Gidelim dizisiyle ekranlara gelen Ece Aydemir, 2018 yılında verdiği bir röportajda oyunculuk hedefleri için "Öncelikle kendi içime sinmiş ve herkesin takdirini kazanmış bir oyuncu olmayı çok istiyorum. Sinema filminde oynamayı çok istiyorum" demişti.

Aydemir, örnek aldığı oyuncular sorulunca şu yanıtı vermişti: "Pelin Karahan’la aynı yaşlarda başladık ve onu aile hayatı, vizyonu ve oyunculuğu ile beğeniyorum. Haluk Bilginer’in yaptığı işlere ve oyunculuğuna hayranım. Yabancı olarak ise Jennifer Lawrance’ı yaptığı filmler ve estetik duruşu ile çok başarılı buluyorum"

Aydemir o dönem üniversiteye hazırlanıyordu. Oyunculuk eğitimi dışında binicilik, şan ve piyano eğitimi de aldığını belirtmişti.

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OYUNCULUK HAYALİ VAR MIYDI?

Aydemir 2018 yılındaki bir diğer röportajında ise 'oyunculuk hayalin var mıydı' sorusuna şu yanıtı vermiş: "Aslında çok yoktu ama son bir-iki sene içerisinde çok fazla istemeye başladım. İşin içine girdikçe daha da bağlandığımı fark ettim. Şimdi sorsak akademik bir başarı da istiyorum elbet ama oyunculuk bunun biraz daha önüne geçiyor diyebilirim"

Kalk Gidelim dizisinin çekimleri Bodrum'da yapılmıştı. Aydemir o dönem "Ailemden ayrıldığım için zor oluyor bazen. Sekiz ay önce ilk Muğla’ya gidişimde çok zorlanmıştım. Daha önce hiç bu kadar uzun süre ayrı kalmadığım için biraz sıkıntılı olmuştu. Bir haftalık bir ayrılık gibi de değil. Okulumu da değiştirip Muğla’ya aldım. Başlarda çok zorlanmıştım ama şimdi alıştım" yorumunu yapmıştı.

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