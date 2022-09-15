Miss Turkey 2022 finalistleri belli oldu! İşte Miss Turkey 2022'de yarışacak adaylar ve bilgileri...
Miss Turkey 2022 yarışmasında birincilik için yarışacak 20 finalist belli oldu. Kampa giren yarışmacılar 20 Eylül'de finalde yarışacak. İşte jürinin belirlediği 20 finalist ve bilgileri...
1 / 20
1 NUMARA
HANDE DENİZ ULUĞ
BOY: 1.85
YAŞ: 21
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ
2 / 20
2 NUMARA
GİZEM KOŞAR
BOY: 1.81
YAŞ: 18
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ
3 / 20
3 NUMARA
DERYA ÇETİNKAYA
BOY: 1.77
YAŞ: 22
VRİJE UNİVERSİTEİT BRUSSEL HUKUK 1. SINIF ÖĞRENCİSİ
4 / 20
4 NUMARA
ESİL KAYA
BOY: 1.77
YAŞ: 19
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL VE MODA TASARIMI BÖLÜMÜ 2.SINIF ÖĞRENCİSİ