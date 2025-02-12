Modern aşk masalı: İpek Filiz Yazıcı & Ufuk Beydemir

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve müzisyen Ufuk Beydemir’in romantik yolculuğuyla bir aşkın sıfır noktasından bugüne birlikte adım atıyoruz…

Elele Şubat - Mart 2025 sayısından

İlk buluşmanızı hatırlıyor musunuz? O güne dair nasıl detaylar ve nasıl hisler kalmıştı hafızanızda?

İpek Filiz Yazıcı: İlk kez Ufuk’un konserinde tanıştık. Kuliste kısa bir görüşmemiz oldu. Sonrasında Kadıköy’de oturup bir kahve içelim dedik. Ben zaten çok heyecanlı bir tipim. O yüzden resmen rüyada gibi hissettiğim bir süreçti benim için…

Ufuk Beydemir: O zamanlar İpek çok heyecanlıydı, heyecandan yemeden içmeden kesildi. Onun o heyecanı beni de çok yüksek bir noktaya taşıdı.

Zaman içinde size, karşınızdaki kişinin ‘doğru kişi’ olduğuna dair hangi ipuçları, hangi işaretler ve hangi hislerle karşılaştınız?

Ufuk Beydemir: Ben, Kadıköy’de oturduğumuzda yarım saat sonra evlenebileceğimi anladım. Hislerim kuvvetlidir çoğu zaman ve yanıltmaz genelde.

İpek Filiz Yazıcı: Açıkçası herhangi bir işaret ya da ipucuna gerek duymadan, içsel olarak ben bunu zaten biliyordum. Çok değişik bir his. Sadece yaşayan bilir.

Sizin için aşk nasıl bir anlam ifade ediyor? Aşkı nasıl tanımlarsınız?

İpek Filiz Yazıcı: Karşımdaki kişinin yanında kendim olabilmem ve huzurlu hissetmem… Ona karşı içimdeki sesin sonsuz bir güven besleyebileceğimi söylemesi…

“Bir insanı tanımak için onunla yola çıkmalısın” çok sık verilen bir ilişki tavsiyesidir. Siz birbirinizi daha iyi tanıdığınızı, farklı yönlerinizi keşfettiğiniz özel bir an hatırlıyor musunuz?

Ufuk Beydemir: Beraber Ege turuna çıkmıştık, arabayla geze geze 10 günlük bir tatil yaptık. Bu, ilk defa bu kadar kesintisiz beraber zaman geçirdiğimiz zamandı. Birbirimizle ilgili herhangi bir hayal kırıklığı yaşamadık ama evet beraber yolculuğa çıkmak birbirini tanımak için iyi bir yol diyebiliriz.

İpek Filiz Yazıcı: O tatille ilgili şöyle bir şeyden bahsedebilirim; Ufuk’un o dönem yemek saatlerine ekstra dikkat ettiği bir dönemdi, çok sistematik bir şekilde sabah, öğle ve akşam yemeği yiyorduk. Saatleri kaydığı zaman biraz huzursuzlanmaya başlıyordu. Bana biraz fazla sistematik gelmişti. Çünkü o dönem ben de tam tersi heyecandan hiçbir şey yiyemediğim için kendimi sürekli restoranda buluyordum…

Şu an evlisiniz… Yine de ilişkilerimiz içinde belli aşamalar atlar, seviyeler geçer ve dönemler yaşarız. Zamanla ilişkiniz nasıl bir değişim ve dönüşüm yaşadı?

Elbette bambaşka bir samimiyet ve rahatlık seviyesi oluşuyor ama bunu da asker arkadaşlığına çevirmemek lazım. Zaman geçtikçe birbirimize olan bağlılığımız daha çok artıyor, iki üç günlük ayrı geçirdiğimiz tatillerde bile büyük bir özlemle buluşuyoruz. Birbirimizi özlemek, bizim ilişkimizi dinamik tutan unsurlardan biri.

Aradan geçen zamanda birbirinizde şahit olduğunuz en büyük değişim veya dönüşüm ne oldu? Siz bunu nasıl karşıladınız?

İpek Filiz Yazıcı: Tabii ki hepimiz değişiyoruz, gelişiyoruz, beraber büyüyoruz. Majör olarak Ufuk, kendi sektöründe yaşadığı tecrübeler nedeniyle zaten çok fazla insanlara güvenen biri değildi. Fakat bu süreç içerisinde yaşadığı olaylarla bu daha da çoğaldı gibi geliyor bana.

Ufuk Beydemir: İlk tanıştığımızda İpek, fazla iyi niyetli ve saf düşüncelere sahipti ama hem hayatta edindiği tecrübeler hem benim olaylara yaklaşımımdan dolayı artık biraz daha herkesin iyi düşüncelere sahip olamayacağı konusunda öngörü yapabiliyor.

Birbirinizi nasıl nasıl değiştirdiğinizi ve geliştirdiğinizi düşünüyorsunuz?

Ufuk Beydemir: Çoğu konuda siyah ve beyaz gibiyiz zaten o yüzden sürekli birbirimize başka bir perspektif katıyoruz ve birbirimizi dengeliyoruz. Zıtlığın uyumu tanımı geçerli bizim ilişkimizde.

Uzun metraj bir aşkın bu denli uzun sürmesinde etkili olan yegane sırları merak ediyoruz. Sizin aşkınızın süregelmesinde etkili en büyük ‘olmazsa olmaz’ nedir?

Kulağa klişe gelecek olsa da gerçekten öyle olan; saygı ve sevginin taze kalması muhakkak. Diğer her şey halloluyor. Birbirimizin hayat arkadaşı olduğumuz için dönemsel olarak iç dünyamızda yaşadıklarımızı karşı tarafın anlayıp ona göre reaksiyon alması da önemli faktörlerden biri.

Birlikte ve unutamadığınız en romantik an nasıldı ve size nasıl hissettiriyordu?

İpek Filiz Yazıcı: Sanırım evlilik teklifi anı ikimiz içinde çok duygusal ve heyecan vericiydi. Gerçekten Ufuk’u o kadar heyecanlı gördüğümü hatırlamıyorum.

Ufuk Beydemir: Kesinlikle, müthiş bir andı ikimiz için.

Birbirimizi özlemek, bizim ilişkimizi dinamik tutan unsurlardan biri.

Nasıl bir evlilik teklifiydi?

İpek Filiz Yazıcı: Doğum günümü beraber geçirmek için Bolu’da butik ve inanılmaz tatlı bir otele götürmüştü Ufuk beni sürpriz olarak. Ve oradaki manzaraya karşı huzur içinde bakarken “Şu an daha güzel bir şey olamaz” diye bir cümle kurdum. Ufuk da “emin misin?” diyerek cebinden yüzüğü çıkarıp teklif etmişti. Film sahnesi gibiydi. Bir 30 saniye kadar donduğumu ve şokta kaldığımı söylüyor Ufuk.

Üç kelimeyle ilişkinizi nasıl anlatırdınız?

Huzur, samimiyet ve saygı.

TEK BAKIŞTA BİRLİKTE

Birlikte en güzel tatil: İtalya.

Birlikte en güzel seyahat rotası: Manchester-Liverpool-Londra.

Birlikte yapması en keyifli yemek: Salata.

Birlikte yemesi en keyifli yemek: Lahmacun.

Birlikte izlediğimiz son film: The Reader.

Birlikte söylenecek bir şarkı: Shallow-Lady Gaga & Bradley Cooper.

Birlikte bir hobi: Spor yapmak.

Birlikte bir hayal: Bir köpek sahiplenmek.