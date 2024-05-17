Murat Boz'dan merak edilen soruya yanıt! Tuba Büyüküstün'le aşk yaşıyor muydu?
Netflix'te yayınlanan 'Zeytin Ağacı' dizisinde birlikte kamera karşısına geçen Murat Boz ve Tuba Büyüktüstün'ün adı aşk dedikodularına karışmıştı. Ünlü şarkıcıdan konu ile ilgili açıklama geldi.
Selim Akar'ın YouTube'da yayınlanan programının bu haftaki konuğu Murat Boz oldu.
Murat Boz, Zeytin Ağacı' dizisinde kamera karşısına geçtiği ve iddialı sahneler çektiği Tuba Büyüküstün'le "Sevgili miydiniz?" sorusunu yanıtladı.
"O SAHNEDE DESTEK ALDIM"
44 yaşındaki popçu, "Tabii ki bu sahneler öyle kolay sahneler değil. Hatta orada yönetmenimiz Burcu ve Tuba'dan destek aldım. Benim için de kolay bir şey değildi. İkisinden çok destek gördüm. Gerçekten o sahnede öyle tek başınıza değilsiniz, etrafta bütün set ekibi var" dedi."
"TUBA İLE ASLA SEVGİLİ İLİŞKİMİZ OLMADI"
Murat Boz ilişki sorusuna ise yanıt olarak, "Demek ki iyi oynamışız, ben onu anlıyorum. Hiçbir zaman sevgili olmadık. Tuba’yla çok iyi iki arkadaşız, çok iyi dostuz hatta çok iyi sırdaşız. Tuba'yı çok severim. Bizim asla bir sevgili ilişkimiz olmadı. Tuba çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok nadir yakalanan bir arkadaşlık ve dostluk yakalandı o ekipte. İsimler sadece dizi için bir araya gelen isimler değil, özel hayatlarımızda birbirimizle buluşuyoruz. Arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Adı konmamış tuhaf böyle bir enerji oluşu daha ilk dakika bir araya geldiğimizde o işe yansıdı diye düşünüyorum. Herkes birbirine çok destek oldu" ifadelerini kullandı.