Murat Boz'dan merak edilen soruya yanıt! Tuba Büyüküstün'le aşk yaşıyor muydu?

"TUBA İLE ASLA SEVGİLİ İLİŞKİMİZ OLMADI"

Murat Boz ilişki sorusuna ise yanıt olarak, "Demek ki iyi oynamışız, ben onu anlıyorum. Hiçbir zaman sevgili olmadık. Tuba’yla çok iyi iki arkadaşız, çok iyi dostuz hatta çok iyi sırdaşız. Tuba'yı çok severim. Bizim asla bir sevgili ilişkimiz olmadı. Tuba çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok nadir yakalanan bir arkadaşlık ve dostluk yakalandı o ekipte. İsimler sadece dizi için bir araya gelen isimler değil, özel hayatlarımızda birbirimizle buluşuyoruz. Arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Adı konmamış tuhaf böyle bir enerji oluşu daha ilk dakika bir araya geldiğimizde o işe yansıdı diye düşünüyorum. Herkes birbirine çok destek oldu" ifadelerini kullandı.