Murat Cemcir'den Ahmet Kural açıklaması: LCV ile davet edildiğim yere gitmem!

'Çalgı Çengi', 'İşler Güçler', 'Kardeş Payı' ve 'Düğün Dernek' serisi gibi birçok projede birlikte rol alan Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın arasının bozuk olduğu iddia ediliyordu. Ahmet Kural ile Gizem Şahin'in geçtiğimiz temmuz ayında Bodrum Cennet Koyu'nda düzenlenen düğününde gözler Murat Cemcir'i aramıştı. Ünlü oyuncunun, dünyaevine giren çifti özel olarak tebrik etmediği anlaşılmıştı.

'LCV OLARAK ÇAĞIRILDIĞIM HİÇBİR YERE GİTMEM'

Uniq İstanbul Expo'da önceki gün gerçekleşen galaya katılan Murat Cemcir konuyla ilgili, ''Ahmet çok yetenekli bir komedyen ve eski dostum. Tekrardan elbet bir araya geliriz dedi. Uzun yıllar aralarından su sızmayan meslektaşını mutlu gününde yalnız bıraktığı hatırlatılan Cemcir, Ben LCV olarak çağrıldığım hiçbir yere gitmem. Bu kermes de olur, gala da olur, düğün de olur. Bu kadar söyleyebilirim şeklinde konuştu.

'KARDEŞLER ARASINDA KIRGINLIK OLMAZ'

46 yaşındaki oyuncu, Maddi anlaşmazlık hiçbir şekilde söz konusu değil, manevi olarak sadece anlaşmazlıklar olabilir. Kardeşler arasında kırgınlık olmaz inşallah tekrardan bir araya geleceğiz ifadelerini kullandı.