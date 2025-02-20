Murat Ünalmış ve ailesinin kar keyfi

Ünlü oyuncu Murat Ünalmış, sosyal medya hesabından eşi Nutiye Akar ve oğlu ile birlikte verdiği kar pozlarını paylaştı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Murat Ünalmış ve ailesinin kar keyfi - Resim : 1

'Güneşi Gördüm', 'Yer Gök Aşk', 'Sevda Kuşun Kanadında', 'Deli Gönül' ve 'Bir Zamanlar Çukurova' ve 'Gülcemal' gibi birbirinden başarılı yapımlarda rol alan Murat Ünalmış, geçtiğimiz Nisan ayında Selim Baran ismini verdikleri oğullarını kucaklarına almıştı.

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Murat Ünalmış ve ailesinin kar keyfi - Resim : 2

Murat Ünalmış, son olarak sosyal medya sayfasından yaptığı bir paylaşıma gündeme geldi.

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Murat Ünalmış ve ailesinin kar keyfi - Resim : 3

Karlı havanın keyfini çıkarırken çekilen kareleri takipçileriyle paylaşan Murat Ünalmış, karın yağmasıyla soluğu dışarıda aldı.

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Murat Ünalmış ve ailesinin kar keyfi - Resim : 4

İşte Ünalmış'ın ailesiyle birlikte karın keyfini çıkardığı anlar...