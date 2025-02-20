Murat Ünalmış ve ailesinin kar keyfi

'Güneşi Gördüm', 'Yer Gök Aşk', 'Sevda Kuşun Kanadında', 'Deli Gönül' ve 'Bir Zamanlar Çukurova' ve 'Gülcemal' gibi birbirinden başarılı yapımlarda rol alan Murat Ünalmış, geçtiğimiz Nisan ayında Selim Baran ismini verdikleri oğullarını kucaklarına almıştı.