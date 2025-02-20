Murat Ünalmış ve ailesinin kar keyfi
Ünlü oyuncu Murat Ünalmış, sosyal medya hesabından eşi Nutiye Akar ve oğlu ile birlikte verdiği kar pozlarını paylaştı.
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'Güneşi Gördüm', 'Yer Gök Aşk', 'Sevda Kuşun Kanadında', 'Deli Gönül' ve 'Bir Zamanlar Çukurova' ve 'Gülcemal' gibi birbirinden başarılı yapımlarda rol alan Murat Ünalmış, geçtiğimiz Nisan ayında Selim Baran ismini verdikleri oğullarını kucaklarına almıştı.
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Murat Ünalmış, son olarak sosyal medya sayfasından yaptığı bir paylaşıma gündeme geldi.
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Karlı havanın keyfini çıkarırken çekilen kareleri takipçileriyle paylaşan Murat Ünalmış, karın yağmasıyla soluğu dışarıda aldı.
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İşte Ünalmış'ın ailesiyle birlikte karın keyfini çıkardığı anlar...