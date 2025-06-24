Nazlı Sabancı'dan eşi Hacı Sabancı'nın doğum günü için romantik kutlama
Instagram'ı aktif olarak kullanan 31 yaşındaki Nazlı Sabancı, eşi ve kızıyla paylaştığı samimi karelerle sık sık takipçileriyle buluşuyor. Son olarak, eşi Hacı Sabancı’nın 38. yaş günü için yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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2021 yılında Arzu ve Ömer Sabancı’nın yalısında gerçekleşen sade bir nikâh töreniyle evlenen Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı, 2022’de Çırağan Sarayı’nda düzenledikleri görkemli düğünle evliliklerini taçlandırmıştı.
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Ünlü çift, 15 Ağustos 2023’te dünyaya gelen kızlarına Arzu Alara adını vermişti. Instagram'ı aktif olarak kullanan 31 yaşındaki Nazlı Sabancı, eşi ve kızıyla paylaştığı samimi karelerle sık sık takipçileriyle buluşuyor.
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Son olarak, eşi Hacı Sabancı’nın 38. yaş günü için yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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Nazlı Sabancı, eşiyle birlikte çekilmiş romantik fotoğraflarını paylaşarak gönderisine şu notu düştü:
“Doğum günü çocuğu & yaban mersinli kremalı pasta.”