Nazlı Sabancı'dan eşi Hacı Sabancı'nın doğum günü için romantik kutlama

2021 yılında Arzu ve Ömer Sabancı’nın yalısında gerçekleşen sade bir nikâh töreniyle evlenen Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı, 2022’de Çırağan Sarayı’nda düzenledikleri görkemli düğünle evliliklerini taçlandırmıştı.