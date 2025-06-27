Necati Arıcı'dan Şimal paylaşımı: Nefes aldığım her saniye onu arıyorum

Geçirdiği yaklaşık 8 saatlik bir beyin ameliyatıyla yeniden sağlığına kavuşmak için önemli bir adım atan Şimal, 4 Mayıs'ta aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakım ünitesinde ışın tedavisine alınmıştı. 39 yaşındaki şarkıcı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.