Necati Arıcı'dan Şimal paylaşımı: Nefes aldığım her saniye onu arıyorum
Dört yıldır mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşen sanatçı Şimal, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yummuştu. Şimal'in vefatı, tüm sanat camiasını derin bir yasa boğarken, hayat arkadaşı Necati Arıcı da sosyal medya hesabından yaptığı yürek burkan paylaşımla sanatçıya olan tarifsiz özlemini dile getirdi.
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Ünlü şarkıcı Şimal, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığında girdiği son zorlu süreci atlatamadı.
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2021 yılında meme kanserine yakalanan ve tedavinin ardından hastalığı yendiğini açıklayan Şimal, 2024'te yapılan rutin kontrollerde beyninde tümör tespit edilmesiyle ikinci kez mücadeleye başlamıştı.
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Geçirdiği yaklaşık 8 saatlik bir beyin ameliyatıyla yeniden sağlığına kavuşmak için önemli bir adım atan Şimal, 4 Mayıs'ta aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakım ünitesinde ışın tedavisine alınmıştı. 39 yaşındaki şarkıcı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.
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Instagram'da yaptığı paylaşımlarla sık sık Şimal'e olan özlemini dile getiren Necati Arıcı, son olarak duygusal bir yazı kaleme aldı.