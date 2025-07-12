Neslihan Atagül 5 aylık oğlu Aziz'i paylaştı: "Canlarım benim"

Fatih Harbiye dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen ve 2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu çift Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, geçtiğimiz aylarda ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Minik bebeklerine Aziz adını veren ikiliden Neslihan Atagül, 5 aylık olan oğlu Aziz ve eşi Kadir Doğulu'nun bir karesini takipçileriyle paylaştı.

Mart ayında anne olan Atagül, bu sevimli aile fotoğrafına "Canlarım benim" notunu düşerek duygularını dile getirdi.

Ünlü oyuncu daha önce de eşi Kadir Doğulu'nun babalık hallerine vurgu yaparak "Şahit olduğum en iyi babasın!" notuyla paylaşım yapmıştı.

Neslihan Atagül'ün bu samimi aile pozları, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü ve hayranlarından beğeni yağmuruna tutuldu.