Neslihan Atagül'den Kadir Doğulu'ya romantik kutlama: "Sen gel yavrum şöyle..."
Neslihan Atagül 42 yaşına giren eşi Kadir Doğulu'nun doğum gününü "Sen gel yavrum şöyle" notunu düştüğü romantik kareler ile kutladı.
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Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, 2016 yılın Temmuz ayında meslektaşı Kadir Doğulu ile dünyaevine girmişti. Yaklaşık 9 yıldır Kadir Doğulu ile evli olan Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından eşinin doğum gününü kutladı.
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Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından Kadir Doğulu ile birlikte oldukları fotoğrafları yayınlayıp; "Sen gel yavrum şöyle. İyi ki iyi ki iyi ki!" ifadeleri kullandı.
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